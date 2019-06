TottenhamLiverpool - Gli occhi del calciomercato sulla finale di Madrid

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gli occhi dell'Italia sulla partita di questa sera. Perché Tottenham e Liverpool sono fabbrica di talento e campioni. Di giocatori che costano cari, pure tre cifre, ma che sono obiettivi di tante società di Serie A. Un ex è uno dei grandi nomi sul taccuino della Juventus, ovvero Mohamed Salah, nel Belpaese con Roma e Fiorentina. Costa più di 100 milioni, figuriamoci in caso di massimo alloro. Però la Juve lo osserverà ancora, lei che caccia proprio gli uomini da 90' decisivi, da dentro o fuori. E proprio i bianconeri osserveranno un altro della gara, ovvero Toby Alderweireld, centrale del Tottenham, tra i papabili per la rifondazione della difesa che verrà. Il Napoli guarda a destra: dopo Giovanni Di Lorenzo, pensa a Kieran Trippier, per il quale i sondaggi sono stati già presi da tempo. Poi l'Europa. Il Real Madrid guarderà Christian Eriksen, oltre che Salah. Il Barcellona pure, ma terrà d'occhio anche Sadio Mané mentre l'Atletico Madrid osserverà Jan Vertonghen. E non è finita. Perché sarà una gara di prestigio, di gloria ma anche di mercato. Perché è sempre futuro, è sempre mercato.