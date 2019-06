TottenhamLiverpool - Il rischio della leva, la Corea e la Madrid di Son

© foto di Insidefoto/Image Sport

Son Heung-Min poteva non esserci, stasera. Poteva essere al freddo di una caserma, in Corea del Sud. Ventuno mesi con Esercito o Marines, ventiquattro mesi con l'Aeronautica. Due stagioni senza calcio, due stagioni al servizio del proprio paese. Un rischio che ha corso, concretamente. In Russia, al Mondiale, ha pianto. Disperato, al rientro negli spogliatoi, eliminato ai gironi e non agli ottavi di finale. La Corea del Sud, infatti, prevede l'esenzione per chi ha ottenuto grandi risultati nello sport ma Son era assente alla Coppa d'Asia e servivano almeno di andare avanti alla fase a scontri diretti al Mondiale.

Il rischio addio al calcio Rischiava di passare dai 360mila euro al mese a 100 con le forze armate ma questo è il meno. Son rischiava di abbandonare un sogno. La sua vita. Il calcio, Londra, l'Inghilterra. Tutto. Poi, ai giochi asiatici, ce l'ha fatta. Ha vinto, ha superato l'ostacolo e ha evitato la leva. Il 2-1 al Giappone per i guerrieri del Taeguk con due suoi assist, dopo lo 0-0 ai tempi regolamentari, è stato decisivo. E oggi si giocherà un nuovo titolo. La sua prima finale di Champions. Nella nuova e vecchia vita del coreano che poteva dire addio al calcio.