TottenhamLiverpool - La notte di Van Dijk: confermare di essere il n°1

© foto di Imago/Image Sport

Virgil van Dijk è stato il difensore più costoso della Premier League e del calcio internazionale. Virgil van Dijk è stato premiato come miglior giocatore dell'anno in Premier League. Virgil van Dijk ha dimostrato che il Liverpool ha avuto ragione. Che l'asse col Southampton ha portato un altro campione, stavolta con lode. Lui e Matthijs de Ligt, insieme, l'Olanda sogna nuove glorie dopo i nefasti dei tempi recenti. E dire che, con somma sincerità, Van Dijk aveva ammesso: "come si ferma Messi? Non lo so". Eppure lui e Joel Matip, a torto mai citato e menzionato, ci sono riusciti. L'han fermato, bloccato, lui e Luis Suarez, lui e tutto un Barcellona fatto di stelle ma inerme davanti alla Maginot d'Olanda e Germania.

Senza colpe Disse, al momento degli 85 milioni versati dal Liverpool ai Saints che mica era colpa sua. Bravo e abile il Southampton, tre anni in biancorosso e +70 rispetto ai 15 pagati al Celtic nel 2015. Bravo pure Klopp, a valorizzarlo. A renderlo invalicabile, insuperabile. Sa lanciar lungo e giocare corto. Ha fisico, spalle, piedi, testa, esteticamente è ben riconoscibile e soprattutto è blindato. Da un rinnovo pronto col Liverpool: oltre 10 milioni all'anno. Per far chiudere la carriera dell'olandese sulle rive del Merseyside. Magari con un trofeo in più a partire da oggi.