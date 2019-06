TottenhamLiverpool - Migliaia senza biglietto: chiesti 8mila euro

Nonostante i 35° che imperversano su Madrid per la finale di Champions League tra Tottenham e Liverpool di stasera, sono decine di migliaia i tifosi presenti in città, specie a Sol, tantissimi senza biglietto, per la maggior parte, ovviamente, inglesi. E i bagarini ovviamente si preparano a fare bottino pieno: per un biglietto richieste fino a otto mila euro.