TottenhamLiverpool, otto undicesimi di Kiev. Ma senza Karius

Fonte: dal nostro inviato a Madrid

© foto di Imago/Image Sport

Otto undicesimi come a Kiev. Come nella finale dove Bale ha rovesciato il Liverpool. Dove Karius ha scordato le mani nei guanti. Dove c'erano quasi tutti quelli di stasera, in campo. Perché una rondine non fa primavera, non fa tracollo, non fa tragedia. Non ci sono Milner e Lovren, in panchina, e soprattutto non c'è il portiere ora in Turchia che è stato la grande calamità finale per Jurgen Klopp. Il Liverpool riparte come a Kiev, da otto undicesimi. Con Firmino che poteva non esserci ma invece c'è. Tra pretattica e una condizione non straordinaria, la gara è troppo importante. Come a Kiev. Solo che c'è Alisson.