TottenhamLiverpool - Pochettino, Gazzaniga e la legge di Murphy

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dicono a Londra che per liberare Mauricio Pochettino, il proprietario del club, Daniel Levy, voglia la luna. Che è quella che sta sfiorando con un dito, dagli spalti del nuovo stadio. Con la stessa rosa, resistenza antica a fronte del calcio moderno che cambia. Gli Spurs sono invece l'anti Zygmunt Baumann, l'anti società liquida. Il Tottenham è il manifesto che si può esistere senza mutare. Essere il proprio cambiamento, piuttosto che essere un camaleonte. E se la pelle non si ritocca è anche grazie all'iniezione di milioni del cinquantasettenne di Essex, azionista di maggioranza di ENIC, che ha deciso di tenersi stretti Harry Kane, Christian Eriksen, Dele Alli e il classe '72 di Murphy. Che è una città di poco più di tremila anime nella provincia di Santa Fe, che ha preso il nome da un irlandese nell'800, e che ha dato però ai natali sia a Pochettino che al secondo portiere, Paulo Gazzaniga.

La legge di Murphy Gazzaniga non giocherà, perché vince il più forte e l'uno è sulle spalle di Hugo Lloris. Però quella di Gazzaniga è una storia incredibile: non ha mai giocato in patria, poiché da giovanissimo è volato in Spagna al Valencia. Poi, la vita. Le coincidenze. "Gazzaniga? Quel Gazzaniga?". Mauricio Pochettino lo chiese alla dirigenza del Southampton, una volta sbarcato in Premier League. "Viene dalla mia città, conosco la sua famiglia, suo padre e suo nonno. Però no, non lo conoscevo". All'ingresso della città, quattrocento e più chilometri a ovest di Buenos Aires, c'è un cartellone tra la National Route 33 e Guemes Avenue. Murphy, la città degli ambasciatori del buon calcio. E nel cartellone ci sono le foto della famiglia Gazzaniga, del padre Daniel, di Gianfranco. Poi di altri giocatori professionisti, da David Bisconti a Leandro e Andres Desabato, fino a Enrique Peralta, Juan Pablo Caffa. Poi Claudio e Mauricio Pochettino, fino a Santiago Morero che ora è in Italia con l'Avellino di cui è capitano. Tremila anime e una dinastia di calciatori. La legge di Murphy in finale Champions.