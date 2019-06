TottenhamLiverpool - Tutti i derby finali, seconda volta inglese

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Quella di oggi al Wanda Metropolitano di Madrid sarà la settima finale di Champions League che vedrà giocare un derby tra squadre della stessa nazione. Guida a quota tre la Spagna, che ha pure inaugurato la serie di sfide intestine con Real Madrid contro Valencia nel 2000. Dopo tre anni, derby italiano tra Juventus e Milan. Attesa fino al 2008 per un derby tutto inglese, Manchester United contro Chelsea.

La seconda inglese Poi, negli anni '10, tre gare: in Germania, con Bayern Monaco contro Borussia Dortmund nel 2013. L'anno successivo tra due spagnole, Real Madrid e Atletico Madrid, stessa sfida proposta poi anche nel 2016. Quella di oggi sarà dunque la seconda gara tutta inglese, la prima che vedrà protagoniste Liverpool e Tottenham in un derby finale. I Reds potevano arrivare in una gara tutta inglese anche nel 2008 quando la sfida poi fu tra United e Blues.