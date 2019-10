Prima volta all'Olimpico da semplice spettatore per Francesco Totti, che ieri era allo stadio per assistere alla sfida tra i giallorossi e il Milan. L'ex capitano e numero 10 era ospite del presidente del CONI, Giovanni Malagò, insieme a suo figlio Cristian, e prima di andare via, ha detto una semplice frase: "Mi sono emozionato a tornare all'Olimpico". A riportarlo è il Corriere dello Sport.