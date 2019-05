Totti: "Avessi 5 anni in meno farei ancora la differenza"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giornata particolare per Francesco Totti che è tornato ieri nella scuola dove ha trascorso l'infanzia. L'ex capitano giallorosso sta infatti girando un documentario sulla sua vita e ha affermato: "Non ho mai vinto il Pallone d'Oro ma magari vincerò l'Oscar". A momento di indossare la maglia della Roma ha poi continuato: "È sempre un'emozione. Vorrei avere cinque anni in meno, farei ancora la differenza".