Totti: "De Rossi carico come una sveglia per allenare: trovavo adeguata l'idea Fiorentina"

"Sento spesso Daniele, è carico come una sveglia per allenare, per me sarebbe prontissimo e trovavo adeguata l'idea Fiorentina". Queste le parole a la Repubblica sul suo ex compagno di squadra, nonché grande amico, Daniele De Rossi da parte di Francesco Totti. Nelle scorse settimane era infatti maturata la possibilità di vedere 'Capitan Futuro' iniziare la sua carriera da allenatore proprio sulla panchina dei viola.