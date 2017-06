Totti dirigente, oggi possibile incontro con la Roma

© foto di Insidefoto/Image Sport

“Totti-Roma, stretta finale: l’incontro forse già oggi”. Titola così l'edizione romana di Leggo in merito al futuro dell'ormai ex attaccante giallorosso, che in queste ore potrebbe tornare a Trigoria per definire il futuro con la Roma. L'ex capitano è atteso per attivare il contratto da 6 anni da dirigente. La questione è ancora legata al ruolo che avrebbe Totti, anche se la posizione del club sembrerebbe essersi ammorbidita soprattutto grazie al mister Eusebio Di Francesco, intenzionato a includere l’ex capitano nello staff tecnico.