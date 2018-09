Totti e Braida: "Nel 1988 voleva portarmi al Milan, i miei dissero di no"

Nel giorno del suo quarantaduesimo compleanno esce, in edicola, "Un Capitano". TMW vi offre qualche estratto

Fonte: "Un Capitano" di Francesco Totti (con Paolo Condò)

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"La visita, annunciata da una telefonata soltanto poche ore prima, mette tutta la famiglia sottosopra. Braida è il direttore generale del Milan campione d'Italia". Inizia così il racconto di Francesco Totti sulle tre possibili vie di fuga dalla sua storia in maglia giallorossa. E poi le parole, riportate, del dirigente. "Cari signori Totti, il presidente Berlusconi sta facendo grandi investimenti per riportare il Milan fra le squadre migliori del mondo [...] Contiamo numerosi osservatori a Roma e tutti ci hanno segnalato le grandi qualità di vostro figlio Francesco. Saremmo felice se si unisse a noi". La risposta, inevitabilmente, è no. "Siamo una famiglia molto unita, dividerci non è nei nostri programmi. Non così presto almeno".