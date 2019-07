© foto di Federico Gaetano

Daniele De Rossi è pronto a volare per l'Argentina e a iniziare la sua nuova avventura al Boca Juniors ma intanto l'ex capitano giallorosso continua a tenersi in forma in Italia e come si nota da una Instagram Story di Francesco Totti il centrocampista ha scelto proprio il suo ex compagno di mille battaglie per una corsetta sul litorale laziale. Totti e De Rossi come ai vecchi tempi, in attesa del volo che porterà l'ex numero 16 giallorosso in Sudamerica.