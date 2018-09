Totti e il mercato. "È tanto se Buffon e Cannavaro mi parlano ancora"

Fonte: "Un Capitano" di Francesco Totti (con Paolo Condò)

© foto di Federico De Luca

Francesco Totti, nel suo libro Un Capitano parla anche di calciomercato e della sua relazione con i grandi calciatori. "Fra le molte leggende che in 25 anni sono girate sul mio conto, la più ridicola è che avrei remato contro l'acquisto di altri campioni per mantenere il mio status di numero uno alla Roma. È l'esatto contrario, ho sempre pressato i miei presidenti affinché portassero a Roma i grandi giocatori [...] E se qualcuno continuasse a dubitare del mio impegno, chiamo a testimoniare Buffon e Cannavaro: per quanto ho rotto loro le scatole, andandoci vicino perché Roma e Parma discussero a lungo, è già tanto se mi parlano".