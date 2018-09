Totti e il primo Spalletti: "Ci trovò a giocare a scopa alle 5.30"

Nel giorno del suo quarantaduesimo compleanno esce, in edicola, "Un Capitano". TMW vi offre qualche estratto

Fonte: "Un Capitano" di Francesco Totti (con Paolo Condò)

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Spalletti è un grande allenatore, forse il migliore che abbia avuto, e questo vale per entrambi i suoi periodi alla Roma". Inizia così il primo paragrafo di Francesco Totti dedicato al suo ex allenatore, nel quale spiega praticamente tutta la querelle. "Nel primo fu qualcosa di più, specie nei miei confronti, perché era il tecnico col quale andare a cena e parlare liberamente, senza doversi preoccupare di tacere un'opinione".

Poi un episodio importante nel suo percorso professionale, sempre con Spalletti. "Organizzavamo tornei di scopa e briscola, c'era rimasto in canna un finale di stagione perché non tutta la classifica annuale era definita. Così a fine cena propongo a chi ci sta di andare a dormire a Trigoria per saldare gli ultimi conti. La truppa accetta la situazione in modo unanime, la situazione ci fa dimenticare l'orologio. Così quando qualcuno bussa alla porta qualcuno si accorge che sono le 5.30".

"Chi è?".

"Non fare il furbino, Francesco".

Apro lentamente la porta, trovo Spalletti con l'indice puntato sull'orologio.

"Ma avete visto che ore sono?"

"Mister, domani vinciamo le stesso, ci penso io".

Ma Spalletti non si lascia intortare, mi sposta ed entra, vede Okaka, Aquilani e Rosi e intuisce che gli altri si sono rifugiati in bagno.

Così, a metà fra il sorpreso e il disgustato: "Ma vi pare normale alla viglia di una partita?". Spalletti torna a dormire ma sollecita a Rosella qualche cessione punitiva. Forse la sua fobia per le carte che avrà una parte nelle polemiche legate al mio ritiro nasce proprio lì".