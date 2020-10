Totti e il rapporto con Spalletti: "Più mi impegnavo, più lui provocava e cercava la rottura"

Lunga e interessante intervista rilasciata da Francesco Totti ai taccuini di 'Vanity Fair'. Un botta e risposta realizzato prima della scomparsa del papà Enzo, che il mensile ha pubblicato specificando proprio i tempi di realizzazione e pubblicazione.

Totti nel corso del botta e risposta ha parlato anche del suo rapporto turbolento con Luciano Spalletti: "Voglio fare una premessa: l’allenatore sceglie chi mettere in campo in assoluta autonomia. È giustamente padrone delle decisioni e io non mi sono mai permesso di metterle in discussione né di contestarle. Poi c’è un discorso di umanità e lì le cose cambiano. Più mi impegnavo, più lui cercava la rottura, la provocazione, il litigio o il pretesto. Capii in fretta che in quelle condizioni proseguire sarebbe stato impossibile. Così, per la prima volta in 25 anni di Roma, tra gennaio e febbraio, mollai".

Sulla possibilità di stringergli adesso la mano, Totti risponde così: "Nel calcio si sbaglia, sbagliamo tutti. Diciamo che dovrei capire in che luna sto quel giorno, come mi sveglio, se sono di buon umore".