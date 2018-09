Totti e il secondo Spalletti: "Ora non ti servo più e rompi il cazzo?"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Ho saputo che prima del Milan alcuni di voi hanno fatto tardi giocando a carte". Francesco Totti riprende il filo con Spalletti nel suo libro, Un Capitano, che è una sorta di regalo di compleanno. "Non voglio che giochiate a carte, come da regolamento interno". L'ex numero 10 prova a difendersi: "Veramente quel regolamento non è stato firmato da tutti. "Non mi rompere il cazzo, Checco". La risposta lapidaria del tecnico. "L'altra volta ti ho permesso tutto, ora non più. Devi correre come gli altri".

Il gelo parte da lì, ma finisce con un'intervista al TG1. "Basta, inutile proseguire, tanto non capisci. Hai sbagliato e adesso vai a casa". È Spalletti che lo dice e Totti ne scrive. "È la punizione più umiliante, cacciato da Trigoria. Io. Cacciato da casa mia. Tremo dalla rabbia. Dopo un lungo silenzio, affilo le parole più taglienti che mi vengono in quel momento".

E inizia il dialogo.

Totti: "Molto bene, accetto la punizione, vedremo se sarò io o sarà lei a pagarne le conseguenze".

Spalletti: "Mi stai per caso minacciando?".

T: "Lei sa che a Roma la gente è dalla mia parte, io ho parlato soltanto bene di lei e mi vuole cacciare. Si assuma le sue responsabilità".

S: "Tu ormai sei come gli altri, dimenticati di quando eri insostitubile".

T: "Vigliacco, adesso che non ti servo più mi rompi il cazzo, eh? Sei tornato qui con una missione, portala a termine!".