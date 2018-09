Totti e il siparietto in hotel con Capello: "Dove sono le ragazze?"

Francesco Totti, nel suo libro Un Capitano, riporta un simpatico siparietto con Capello. "Sono in camera con Alessandro Rinaldi, a un certo punto sento bussare la porta. Apro e trovo Tempestilli, non faccio in tempo a chiedergli cosa sia successo che Capello sbuca da dietro ed entra in camera furente.

"Dove sono? Dove sono le ragazze?"

"Mister, ma che dice? Non c'è nessuna ragazza...".

"Invece sì, ne sono certo".

La perquisizione non può essere lunga, Capello apre armadio, controlla il vano della doccia, guarda persino sotto al letto. Niente. Io provo a scherzare: "L'unica è che se so' buttate de sotto". Ma lui si arrabbia ancora di più. Esce convinto di essere stato ingannato".