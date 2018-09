Totti e la fascia da capitano di Aldair: "Diventerà un grande campione"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Francesco Totti, nel suo libro Un Capitano, parla anche dell'investitura da capitano, con Zdenek Zeman come allenatore, dopo una partita contro l'Atalanta in Coppa Italia. Ma a dargli il cambio della guardia è Aldair, in un momento di tensione contrattuale con la dirigenza. "Stasera ho portato sul braccio per l'ultima volta la fascia da capitano della Roma. Dalla prossima partita passerò questo compito, quest'onore e questa responsabilità a Francesco. È un ragazzo romano, come tutti noi sappiamo bene diventerà un grande campione, e il suo amore per il club e la città sono la garanzia che ci rappresenterà per anni e anni. Voglio che gli facciate gli auguri e che siate tutti al suo fianco. Grazie".