Totti e le poche interviste rilasciate in 30 anni di carriera: "C'era il rischio di fare danni..."

Lunga e interessante intervista rilasciata da Francesco Totti ai taccuini di 'Vanity Fair'. Un botta e risposta realizzato prima della scomparsa del papà Enzo, che il mensile ha pubblicato specificando proprio i tempi di realizzazione e pubblicazione.

Totti ha spiegato perché, in 30 anni di carriera, ha sempre rilasciato poche interviste: "Non sono egocentrico. Non sono uno a cui piace parlare, che sogna di apparire o che smania per stare davanti alla telecamera come tanti altri. Preferisco fare tre passi indietro, nascondermi, sparire, se è possibile. Perché con me c’era sempre un rischio. A me piace scherzare, essere ironico e sdrammatizzare, ma dietro una battuta c’è spesso la verità. E la verità certe volte era meglio non esprimerla. Dire quello che sapevo, o che pensavo, avrebbe creato problemi. Avrei fatto solo danni: a me stesso e alla società. Preferivo evitare».

«Per anni ascoltare tante cose false sul mio conto mi ha fatto soffrire. C’erano momenti in cui per smentire le bugie che raccontavano sui giornali, in radio o in tv, sarei andato in guerra. Sono un permaloso. Come dicono a Roma, un rosicone".