© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il quotidiano 'La Repubblica' oggi in edicola tratteggia nelle sue pagine sportive le ultime vicende di casa Roma, e specifica i dettagli dell'incontro avvenuto ieri a Trigoria tra Francesco Totti, Claudio Ranieri e tutto il quadro dirigenziale.

L'ex capitano ha analizzato la crisi e vorrebbe più poteri per cambiare qualcosa e, innanzitutto, per eliminare dal quadro decisionale la figura di Franco Baldini. Quest'ultimo è stato colui che ha chiamato Monchi, ha deciso l'esonero di Di Francesco e poi il divorzio dallo stesso ds spagnolo. E vorrebbe puntare per il futuro ancora una volta su dirigenti stranieri: il ds portoghese del Lille, Luis Campos, e il capo dello scouting dell’Arsenal, il tedesco Sven Mislintat, nomi esotici a cui da sempre è sensibile Pallotta. La linea di Totti va invece in tutt'altra direzione. L'ex capitano vorrebbe assumere il ruolo di direttore tecnico con Massara che resterebbe al suo posto per occuparsi di mercato e Fienga, la carica più alta a Trigoria, a supervisionare il tutto.

Chi vincerà? E' ancora presto per dirlo. La certezza è che tutto è in divenire e nelle prossime settimane James Pallotta dovrà prendere una decisione.