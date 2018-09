Totti: "Il fallaccio su Balotelli fu orrendo ma Maicon mi diede il 5"

© foto di Insidefoto/Image Sport

A pochi giorni dall’uscita della sua biografia, Francesco Totti ha rilasciato un’intervista a Il Venerdì. E alcune dichiarazioni dello storico capitano giallorosso faranno discutere, come quella relativa all'episodio del fallaccio su Mario Balotelli nella finale di Coppa Italia del 2010: "Erano anni che mi provocava, insultava me e i romani. Un continuo. Alla fine la cosa è esplosa. Fu un fallo orrendo, proprio per fargli male, ma i giocatori dell’Inter non mi assalirono. Mentre uscivo per l’espulsione, Maicon mi diede il cinque. La sensazione è che anche tra i suoi compagni Balotelli creasse qualche irritazione".