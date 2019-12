L’ex capitano della Roma Francesco Totti ha parlato a Sky Sport a margine dell’evento ‘Più libri, più liberi’. È stata l’occasione per tornare sulla sfida tra i giallorossi e l’Inter: “Bellissima partita, la Roma ha giocato a viso aperto e ha ottenuto un punto dalla capolista. Ho sempre detto che Inter, Juve e Napoli avrebbero fatto un campionato a parte, penso che il Napoli ha un grande organico e un grande allenatore quindi può risollevarsi. Juventus distratta dalla Champions? Sì, penso che sia il loro obiettivo principale dopo otto anni di Scudetti. Ma quest'anno l'Inter darà filo da torcere, è una squadra rognosa con un allenatore top che vuol vincere a tutti i costi. Sta dimostrando il suo valore aggiunto, ma penso che la Juve spingerà l'acceleratore nel momento decisivo".

Su Conte: "Può fare bene e arrivare fino in fondo con la Juventus. Conte, come ho detto, è quel valore aggiunto, un allenatore che trasmette tanto a società e squadra. Fortunatamente ha detto quello che ho detto io sulla Roma, testimoniando ciò che ho sempre detto visto che alcuni dicevano che non fosse vero".