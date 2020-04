Totti: “Inutile riprendere la Serie A senza tifosi. Pensiamo alla salute"

vedi letture

Da una parte Francesco Totti, dall'altra Salvatore Esposito (più famoso come Genny Savastano in Gomorra, ndr): un derby del sole riproposto su Instagram con l'attore a fare da intervistatore all'ex capitano della Roma. Impossibile non parlare della situazione attuale e del calcio sospeso. “In questo momento si deve pensare più alla salute che al pallone. Poi è normale che senza calcio e sport non ci possiamo stare. Ora dobbiamo accantonare tutto anche perché dovremmo riprendere a giocare senza tifosi, senza potersi cambiare con i compagni di squadra, ma che calcio è? Inutile riprendere tanto per riprendere” ha detto Francesco Totti.