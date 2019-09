Francesco Totti, ex dirigente della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, cominciando dai suoi pensieri sulla Nazionale: "Mancini, oltre a essere stato un grande giocatore, penso che abbia fatto vedere capacità come allenatore. Ha un organico che può far bene, giovani con grande prospettiva. Nell'Europeo potrà dire la sua".

Cosa può portare Mkhitaryan in Serie A? "Può portare tanta qualità, quantità. È un giocatore che ha fatto bene, è un paio d'anni che gioca e non gioca ma spero che alla Roma si trovi come fosse a casa sua. La gente lo apprezzerà sicuramente, ha tecnica e voglia di dimostrare".

Su Lorenzo Pellegrini: "Ho sempre puntato su di lui, è un giocatore fenomenale. Penso che sta solamente a lui continuare così".