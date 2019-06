Totti, la FIGC e quel messaggio di stima inviato da Mancini

Da lunedì scorso Francesco Totti non è più un dirigente della Roma. La conferenza stampa che ha colpito come un terremoto il club giallorosso, ha sancito il divorzio definitivo con la proprietà Pallotta, rendendo il Pupone un disoccupato d'oro. A parte i timidi interessamenti da parte di società italiane quali Sampdoria e Fiorentina, rispediti al mittente perché il legame con la Roma resta troppo forte, sono la FIGC e la FIFA ad aver fatto più di un pensiero sullo storico numero 10 romanista.

Il messaggio di Mancini - Il ct della Nazionale Roberto Mancini, nella lunga intervista rilasciata oggi alla Gazzetta dello Sport ha dichiarato che proprio Totti sarebbe il giocatore del passato che vorrebbe avere attualmente a disposizione per la maglia azzurra. Un attestato di stima che, vista la grande quantità di nomi a disposizione tra cui scegliere, pare essere un messaggio a distanza che il ct ha voluto inviare per intrigare il campione del mondo e spingerlo a tornare a Coverciano con un'altra veste rispetto alla carriera da calciatore. Vedremo nelle prossime settimane se questo pensiero manciniano porterà i frutti sperati magari con un accordo con la FIGC per un ruolo in vista dei prossimi Europei.