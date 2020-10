Totti: "Mai detto ai tecnici chi schierare, tutte cazzate. Certo, volevo top player come Buffon"

vedi letture

Lunga e interessante intervista rilasciata da Francesco Totti ai taccuini di 'Vanity Fair'. Un botta e risposta realizzato prima della scomparsa del papà Enzo, che il mensile ha pubblicato specificando proprio i tempi di realizzazione e pubblicazione.

Nel corso del botta e risposta, Totti ha negato con fermezza di aver condizionato negli anni le scelte degli allenatori: "Tutte cazzate. Non c’è un solo compagno o allenatore tra i tantissimi che ho conosciuto che possa dirmi in faccia: “Hai deciso, hai chiesto, hai preteso”. Camminerò sempre a testa alta perché mi sono allenato sul campo e non ho mai detto “fai giocare questo o fai giocare quello”. Non ho mai chiesto niente, a parte di poter vincere. È vero, volevo. Volevo giocatori forti come Buffon, Thuram e Cannavaro perché non avevo nessuna voglia di fare il bamboccio mentre gli altri festeggiavano. Qual è la colpa? Dov’è?"