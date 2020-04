Totti: "Pallotta? Finché sarà così non penso che rimetterò piede a Trigoria"

Francesco Totti, ex numero 10 della Roma, è intervenuto in diretta sul profilo Instagram di Christian Vieri. Ecco le sue parole sull'addio alla Roma: "Io non volevo smettere, stavo bene fisicamente, perché dovevo? Poi non volevo giocare sempre, non ho imposto niente a nessuno".

Col presidente c’è un bel rapporto (ride, ndr).

"Finché è così non penso che rimetto piede a Trigoria. Ogni volta che porto Cristian, resto fuori dai cancelli. Non ho mai più messo un piede a Trigoria. Certe volte resto in macchina e mi viene da piangere a pensare che dopo 30 anni non posso più entrarci".