Totti: "Pirlo-Juve inatteso, non è normale che un debuttante riceva un incarico così grande"

Francesco Totti, intervistato questa mattina da la Repubblica, ha parlato anche del suo ex compagno di Nazionale, Andrea Pirlo, nuovo allenatore della Juventus: "È una persona d'oro, spero sinceramente che ce la faccia e devo dire che la Juve difficilmente sbaglia una scelta. Ma non mi aspettavo un passo così deciso, non è normale che un debuttante riceva un incarico gravato da simili aspettative. Andrea dovrà essere Pirlo, vale a dire un fuoriclasse, anche in panchina. E da subito", le dichiarazioni della leggenda giallorossa.