Totti: "Pure a me piacerebbe andare a Sabaudia, ma dobbiamo restare tutti a casa"

Appello di Francesco Totti tramite 'Instagram'. L'ex capitano della Roma ha chiesto a tutti di restare a casa in questo week-end pasquale: "Fino al 3 maggio rimaniamo tutti a casa come abbiamo sempre fatto, non andiamo in posti di mare che in questo momento non serve, soprattutto perché siamo verso la fine. Cerchiamo di mantenere quanto fatto in questo mese e mezzo. Abbiamo fatto lo sforzo per un mese e mezzo, buttare tutto all'aria per 10 giorno è un'eresia. Pure a me piacerebbe andare a Sabaudia, ma non lo faccio. C'è tempo, c'è tempo per tutto", ha detto Totti.