Totti: "Qualcuno mi ha pugnalato a Trigoria ma non farò mai i nomi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella sua conferenza stampa di oggi, Francesco Totti ha risposto anche a una domanda su qualcuno che potrebbe averlo pugnalato alle spalle dentro Trigoria: "Sì, ma non farò mai i nomi. Ci sono persone che non vogliono che io stia lì. A Trigoria ci sono persone che fanno il male della Roma, non il bene, ma Pallotta non lo sa e lui si fida di queste persone. Io però a Trigoria conosco le persone come le mie tasche e io so come va gestita Trigoria perché lì dentro ci sono cresciuto. Ci sono persone che parlano male di chiunque e come si fa in questo modo a creare un gruppo?".