Totti ricorda: "No al Real Madrid perché amo la Roma"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Francesco Totti, ex capitano della Roma e attuale dirigente giallorosso della società capitolina, ha parlato a BeIn Sports tornando sul mancato trasferimento al Santiago Bernabeu. "Per poco non ho accettato l'offerta del Real Madrid ma rimanere alla Roma è stata una scelta di vita e penso di aver fatto la scelta più giusta. Tiferò per sempre solo Roma", le sue parole.