Totti: "Spalletti e Baldini? Dovrebbero essere contenti che ne ho parlato"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Serata speciale per Francesco Totti, che oggi festeggia i 42 anni e l'uscita del suo libro. Ai microfoni di Sky Sport 24, il Pupone ha raccontato la sua emozione: "Sono lusingato, onorato per una serata così importante. Oggi è il giorno del compleanno, ma lo accantoniamo. Oggi si parla tanto dell’uomo, del ragazzo, di tutto quello che ho trascorso da bambino ad oggi".

Spalletti e Baldini.

"Non me le aspettavo, spero che non ci siano altre persone che si possano arrabbiare. Ho fatto il libro per parlare di me, per parlare di 25 anni di roma. Dovrebbero essere contenti, anche perché ne ho parlato".

Il ritiro.

"Avrei preferito decidere con la mia testa, con il mio fisico quando smettere. Ma lo avrei fatto anche io quell’anno, ma lo avrei fatto in modo diverso".