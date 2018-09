Totti su Baldini: "Non speravo che si dimettesse"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ancora Francesco Totti. Nel corso dell'intervista a Sky Sport, il Pupone ha mandato un messaggio di pace a Franco Baldini: "Non speravo che rassegnasse le dimissioni, anzi, spero che nessun altro si arrabbi. Non volevo levarmi sassolini dalle scarpe, è un libro per parlare di me, di ciò che ho fatto in questi 25 anni di Roma".