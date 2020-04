Totti su Fonseca: "Mi piace, è offensivo e non ha paura di niente"

Francesco Totti, ex capitano della Roma, è intervenuto nella diretta Instagram di Christian Vieri per parlare della Roma e della prima stagione di Fonseca: "È bravo, me ne parlano tutti bene, sia come allenatore che come persona. Mi piace lui, è uno offensivo, non ha paura di niente. Ora però bisogna vedere se riprendono".