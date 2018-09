Totti su Shick e Kluivert: "Anche io a 18 anni volevo giocare sempre"

Francesco Totti parla di Schick e Kluivert dopo le parole circolate in questi giorni: "Ho letto le interviste in Nazionale. Sono ragazzi, è normale vogliano giocare, chiunque vuole scendere in campo. Anche io a 18 anni volevo essere protagonista, chi risponderebbe di no. Poi vengono estrapolate cose non dette e dispiace. Hanno un gran futuro e la Roma punta fortemente su di loro. Schick e Kluivert hanno detto ciò che avrei detto anche io a diciotto anni. Dispiace perché poi la gente legge e ascolta ciò che viene scritto ma la realtà la conosciamo solo noi. Purtroppo la gente va dietro a queste cose e si fa quindi un'idea non giusta", le sue parole a Roma Radio.