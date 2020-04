Totti sul nuovo Totti: "Mio figlio ha solo il cognome. In A nessuno ricorda me"

vedi letture

Francesco Totti, bandiera ed ex capitano della Roma, ha parlato durante una diretta Instagram anche del 'prossimo Totti'. Suo figlio? “Di cognome sì, ma non è il nuovo Totti. Si diverte, è appassionato. Mi piace vederlo, scrutarlo senza che si accorga. Quando parla lo vedo come si esprime, lo percepisco. In Serie A ora non c’è nessuno che ricorda me. Con il lavoro che sto facendo cerco giovani promettenti in Italia, in Europa e nel mondo, cerco persone che potranno riuscire a fare quello che ho fatto io. L’occhio mi è rimasto, riesco a visionare se una persona può arrivare ad alti livelli”.