Totti: "Trattato come Maradona al mio ritorno al San Paolo da dirigente della Roma"

vedi letture

Di tanti temi hanno parlato Francesco Totti e Salvatore Esposito durante la loro diretta Instagram e l'attore, da tifoso del Napoli, non ha potuto non chiedergli un pensiero sulla tifoseria partenopea: “Quando giocavo ed ero capitano della Roma non mi accoglievano sempre bene - racconta l'ex dieci giallorosso -. L’ultima che ho fatto al San Paolo, però, mi hanno applaudito e sono rimasto sbalordito. Li ringrazierò per sempre. E’ stato un gesto significativo. Quando poi sono tornato da dirigente e mi dovevo sedere in tribuna avevo paura per quello che potessero dirmi e invece mi hanno applaudito di nuovo e mi hanno detto “solo a due persone hanno fatto così: a te e Maradona”. In quel momento mi sono sentito un santone. Purtroppo il rapporto tra le due tifoserie ora è peggiorato e sappiamo tutti i motivi, ma sarebbe bello tornasse come un tempo e che ci fosse un nuovo gemellaggio”.

Poi è il momento amarcord con Salvatore Esposito che fa vedere a Totti la fascia da capitano del Napoli firmata da Maradona. "Quella 'C' sta per calcio calcio non per capitano" dice Francesco che conclude così: "Hanno creato il pallone perché sapevano che ci sarebbe stato Maradona. Entrava in campo e si divertiva. Era la palla a cercare lui e non il contrario”.