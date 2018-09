Totti: "Vincere uno scudetto a Roma vale come vincerne 10 altrove"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervistato anche dalla Rai, Francesco Totti ha ricordato lo scudetto vinto in giallorosso: "Vincere lo scudetto a Roma è come vincerne 10 da altre parti. Mi avrebbe fatto piacere vincerne di più, ma il rispetto e la fiducia sono la cosa più importante che possa aver dato a questa gente. Che effetto fa essere applaudito negli stadi oggi?. Quando ero calciatore mi insultavano, ora vado in tribuna mi applaudono e ringraziano per tutto quello che ho fatto. L'evento benefico di questa sera? È una cosa basilare, tutto sarà devoluto al Bambino Gesù. Dobbiamo dare un forte contributo a questi bambini a cui cerchiamo di strappare un sorriso in più".