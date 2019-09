© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sette gare in ventitre giorni, il mercato e la rosa più profonda della Serie A, esuberi e non ceduti annessi, passano dall'esame del tour de force. Sarà un mese importante il prossimo per la Juventus: Tuttosport oggi in edicola ricorda il calendario. Fiorentina e Atletico Madrid in trasferta, poi Verona in casa. Poi a Brescia, poi SPAL e Bayer Leverkusen allo Stadium, il 6 ottobre invece l'Inter a San Siro.

Turn over o no? Da capire se Sarri ruoterà la rosa: 12 i titolari in due gare, praticamente la stessa formazione a parte il ko di Chiellini, adesso lo spazio ci sarebbe quasi per tutti, anche per chi sembrava al passo d'addio in estate.