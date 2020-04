Tour de force Nazionali: Europeo, Mondiale e altre 28 gare entro il 2022. Il calendario completo

L’emergenza Coronavirus non ha portato ripercussioni solo sui campionati nazionali e le squadre di club. La UEFA come noto ha spostato l’Europeo al 2021 e ora (in collaborazione con la FIFA) sta provando a riprogrammare i calendari degli impegni delle Nazionali, come riporta la Gazzetta dello Sport. Nello specifico da settembre 2020 a dicembre 2022, data del Mondiale in Qatar, i commissari tecnici avranno il loro bel da fare. In 28 mesi, escludendo l’Europeo e il Mondiale, le varie Nazionali dovranno giocare 28 partite (una squadra che arriverebbe in finale sia all’Europeo che al Mondiale ne giocherebbe in totale 42). Per questo, probabile siano fatte deroghe sulle convocazioni, con liste ‘allargate’ rispetto al solito.

Il progetto di UEFA e FIFA avrebbe una struttura ipotetica de genere:

- 3 gare a settembre 2020 (Nations League)

- 3 gare a ottobre 2020 (Nations League)

- 2 gare a novembre 2020 (playoff Nations League o amichevoli)

- 3 gare a marzo 2021 (qualificazioni Mondiale 2022, sorteggio 29 novembre a Zurigo)

- 2 gare a giugno 2021 (amichevoli di preparazione all’Europeo)

- Europeo 11 giugno-11 luglio 2021

- 3 gare a settembre 2021 (qualificazioni Mondiale 2022)

- 2 gare a ottobre 2021 (qualificazioni Mondiale 2022)

- 2 gare a novembre 2021 (qualificazioni Mondiale 2022)

- Final Four Nations League a marzo 2022 (inizialmente prevista per giugno 2021)

- Playoff per il Mondiale tra le 10 seconde dei gironi di qualificazione e le 2 migliori di Nations League non ancora qualificate a marzo 2022

- 4 gare della nuova Nations League a giugno 2022 (in questo slot recuperati anche Euro Under 21 e Euro femminile)

- 2 gare di Nations League a settembre 2022

- Mondiale in Qatar 21 novembre-18 dicembre 2022