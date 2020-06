Tour de force Serie A, i 22 del Bologna: una trequarti al top. Incognite Dominguez e Santander

Un vero e proprio tour de force aspetta le 20 formazioni di Serie A dal 20 giugno in poi. Fino al 2 agosto, infatti, saranno ben 124 le partite totali e solo per 5 giorni fino alla fine della 35° giornata (le ultime tre sono ancora da calendarizzare in base a scontri diretti e obiettivi in palio) quelli senza Serie A. Le rose delle 20 di A sono abbastanza profonde? Hanno due potenziali undici da schierare, giocatori da alternare? Andiamo alla scoperta delle rose della nostra massima serie in questo speciale in venti puntate su Tuttomercatoweb.com.

Bologna

Sinisa Mihajlovic ha la volontà di provare a raggiungere un sogno: il settimo posto che vorrebbe dire Europa. Tentar non nuove e la trequarti del suo Bologna, comprese riserve del valore di Sansone e non solo, può permettere di sperare. I problemi, semmai, sono in altri reparti: Palacio è il caposaldo dell'attacco ma riuscirà a tenere il peso della squadra con una carta d'identità che continua a invecchiare? Santander, per adesso, ha dato più dolori che gioie e il club l'ha già messo sul mercato. Barrow saprà prenderne l'eredità? E poi il centrocampo: Poli e Schouten sono coppia collaudata ma Dominguez, che ha le potenzialità per essere grande, avrà sfruttato il periodo per integrarsi al meglio? Non solo. Dietro la coperta è davvero corta, sia al centro che sugli esterni difensivi. Mihajlovic ha provato più volte lo schema a tre difensori, possibilità tattica per finire la stagione, ma dovrebbe spostare Tomiyasu e adattare qualcuno (Orsolini?) come esterno a tutta fascia. Come dire: le alternative ci sono, è il costrutto nel suo insieme a lasciar pensare che a meno di un continuo stravolgimento tattico, il Bologna rischia di giocarsi tutto sulle spalle di alcune scommesse.

Titolari (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Dijks; Poli, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

Riserve (4-2-3-1): Da Costa; Mbaye, Denswil, Corbo, Krejci; Dominguez, Medel; Skov Olsen, Svanberg, Sansone; Santander.