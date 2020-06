Tour de force Serie A, i 22 del Cagliari: centrocampo da top. Ma è a un bivio decisivo

Un vero e proprio tour de force aspetta le 20 formazioni di Serie A dal 20 giugno in poi. Fino al 2 agosto, infatti, saranno ben 124 le partite totali e solo per 5 giorni fino alla fine della 35° giornata (le ultime tre sono ancora da calendarizzare in base a scontri diretti e obiettivi in palio) quelli senza Serie A. Le rose delle 20 di A sono abbastanza profonde? Hanno due potenziali undici da schierare, giocatori da alternare? Andiamo alla scoperta delle rose della nostra massima serie in questo speciale in venti puntate su Tuttomercatoweb.com.

Cagliari

Un inizio di stagione da sogno, tanto da far pensare al Cagliari come la grandissima sorpresa di questa stagione. Poi, altrettanto inaspettatamente, lo stop, culminato con l'esonero di Rolando Maran. Adesso i sardi sono a trentadue punti in classifica, -7 dal Napoli sesto +7 dal Lecce terzultimo. Hanno una gara in meno di entrambe dunque, a metà del guado, le prime gare dopo lo stop serviranno a Walter Zenga a capire quale sarà la priorità. Se guardarsi alle spalle o al cielo. La rosa costruita da Giulini e Carli è all'altezza dell'obiettivo: ha alternative in ogni posizione e un pacchetto di centrocampo di altissimo spessore. Nei titolari c'è Oliva ma è chiaramente sub judice alle condizioni di Ionita e a quanto si è inserito Pereiro negli automatismi di Zenga. Nainggolan, infatti, può anche giocare da interno, lasciando spazio sulla trequarti all'ex PSV. Davanti lo stop di Pavoletti, che non rientrerà per questa annata, ha lasciato la coperta corta per quanto riguarda gli attaccanti: manca una punta di peso, l'addio di Cerri è stato per adesso sostituito, in uno scambio, dall'arrivo di Paloschi che ancora non ha carburato. L'ultima vittoria in campionato, poi, risale allo scorso dicembre. Un anno e una vita fa. Le qualità per scegliere da che parte stare, la rosa del Cagliari ce le ha. Ma serve l'inversione di marcia, subito.

Titolari (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Ceppitelli, Klavan, Pellegrini; Rog, Oliva, Nandez; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.

Riserve (4-3-1-2): Cragno; Mattiello, Pisacane, Walukiewicz, Lykogiannis; Faragò, Cigarini, Ionita; Pereiro; Paloschi, Ragatzu.

Altri nomi: Birsa, Pavoletti.