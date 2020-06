Tour de force Serie A, i 22 del Genoa: il paradosso dell'ennesima rivoluzione XL di Preziosi

vedi letture

Un vero e proprio tour de force aspetta le 20 formazioni di Serie A dal 20 giugno in poi. Fino al 2 agosto, infatti, saranno ben 124 le partite totali e solo per 5 giorni fino alla fine della 35° giornata (le ultime tre sono ancora da calendarizzare in base a scontri diretti e obiettivi in palio) quelli senza Serie A. Le rose delle 20 di A sono abbastanza profonde? Hanno due potenziali undici da schierare, giocatori da alternare? Andiamo alla scoperta delle rose della nostra massima serie in questo speciale in venti puntate su Tuttomercatoweb.com.

Genoa

Venticinque punti vuol dire terzultimo posto in coabitazione col Lecce. Il Genoa rischia grosso e anche questa stagione non ha perso l'abitudine: a gennaio è andata in scena l'ennesima rivoluzione di Enrico Preziosi che ha deciso però di metter a disposizione di Davide Nicola una rosa sin troppo ampia. Un paradosso: sono più di ventidue i giocatori del Grifone e davanti i delusi e gli esclusi non mancheranno. La lista: Pandev, Sanabria, Favilli, Destro, Iago Falque, Pinamonti. Tanti costi che si sommano, peraltro, e un progetto ben difficile da capire. Non solo: la questione si ripropone anche dietro, se pensiamo che una squadra che lotta per la salvezza sarà costretta a tener fuori Zapata, Biraschi, oppure Romero e Masiello. E' un paradosso, appunto, quello della troppa abbondanza, ma anche sintomatico di un club che ha cambiato senza ragione troppe volte pelle nel corso delle sessioni. E che ora, con una rosa extralarge ma senza amalgama, rischia la Serie A. Nonosante una qualità superiore alla media.

Titolari (3-5-2): Perin; Soumaoro, Romero, Masiello; Ghiglione, Sturaro, Schone, Behrami, Criscito; Pandev, Sanabria.

Riserve (3-5-2): Ichazo; Goldaniga, Zapata, Biraschi; Ankersen, Cassata, Radovanovic, Eriksson, Barreca; Favilli, Destro.

Altri nomi: Jagiello, Lerager, Pajac, Iago Falque, Pinamonti.