Tour de force Serie A, i 22 del Lecce: a gennaio gli arrivi necessari per provarci

Un vero e proprio tour de force aspetta le 20 formazioni di Serie A dal 20 giugno in poi. Fino al 2 agosto, infatti, saranno ben 124 le partite totali e solo per 5 giorni fino alla fine della 35° giornata (le ultime tre sono ancora da calendarizzare in base a scontri diretti e obiettivi in palio) quelli senza Serie A. Le rose delle 20 di A sono abbastanza profonde? Hanno due potenziali undici da schierare, giocatori da alternare? Andiamo alla scoperta delle rose della nostra massima serie in questo speciale in venti puntate su Tuttomercatoweb.com.

Lecce

La corsa salvezza del Lecce di Fabio Liverani è passata anche attraverso un mercato di gennaio che ha profondamente ristrutturato la rosa dei salentini. Il lavoro di Mauro Meluso, ds dei giallorossi, ha portato in dote al tecnico della promozione molti calciatori e tanti cambiamenti. La struttura dell'undici sembra fatta, soprattutto in difesa, mentre in mezzo Tachtsidis e Majer su tutti offrono la possibilità a Liverani di avere ricambi importanti. Davanti intoccabili Lapadula e Mancosu: sette gol il primo, otto il secondo, sono i due uomini sulle cui spalle e giocate il Lecce spera di costruire la propria salvezza. Ha deluso invece Babacar: arrivato come titolare, è finito a far la riserva anche per uno score di sole due reti in stagione. Sulla trequarti Saponara, preso a gennaio e in campo per sole tre gare, si gioca il posto con Falco. Dietro la retroguardia sembra di fatto definita anche se Rispoli è ben più che una semplice alternativa. Meluso ha saputo riparare in corsa alle pecche estive, la rosa sembra discretamente attrezzata per resistere al tour de force.

Titolari (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Barak, Petriccione, Deiola; Mancosu, Saponara; Lapadula.

Riserve (4-3-2-1): Vigorito; Rispoli, Paz, Meccariello, Dell'Orco; Tachtsidis, Shakhov, Majer; Falco, Farias; Babacar.

Altri nomi: Vera