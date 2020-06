Tour de force Serie A, i 22 del Milan: salvare il salvabile. Problema attacco e incognita Ibra

Un vero e proprio tour de force aspetta le 20 formazioni di Serie A dal 20 giugno in poi. Fino al 2 agosto, infatti, saranno ben 124 le partite totali e solo per 5 giorni fino alla fine della 35° giornata (le ultime tre sono ancora da calendarizzare in base a scontri diretti e obiettivi in palio) quelli senza Serie A. Le rose delle 20 di A sono abbastanza profonde? Hanno due potenziali undici da schierare, giocatori da alternare? Andiamo alla scoperta delle rose della nostra massima serie in questo speciale in venti puntate su Tuttomercatoweb.com.

Milan

Il Milan, partito con altre speranze e presupposti, è faccia a faccia con l'ennesima crisi d'identità. Con un'altra stagione difficile e complicata, dove c'è qualcosa da salvare e molto da buttare. La gestione del mercato è stata un altro flop e l'intenzione di rivoluzionare tutto da parte di Elliott, con l'avvento di Ralf Rangnick, ne è il chiaro segnale. Ventotto reti segnate in Serie A sono il manifesto del flop dell'attacco. Piatek, Leao, Ibrahimovic e via discorrendo, hanno fatto meglio (meno peggio) solo di Udinese, SPAL e Brescia. Una miseria, tanto che se la stagione finisse oggi, il Milan sarebbe pure fuori dall'Europa. Come salvare il salvabile, allora? Rosa alla mano, la carta d'identità dice che i ragazzi di Stefano Pioli dovrebbero reggere il doppio impegno. Sì, ma come? Partendo dall'attacco, Leao ha avuto prime pagine ma poco altro per adesso. La trequarti è stata ondivaga nel rendimento e le alternative, eccezion fatta per il redivivo Bonaventura, hanno fatto male. In mezzo si salva per ora solo Bennacer a pieni voti e se il Milan è comunque ancora aggrappato all'Europa, tanto lo deve all'esplosione del gran colpo Hernandez e alle parate di un ritrovato Donnarumma. Ma poco più.

Titolari (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

Riserve (4-2-3-1): Begovic; Conti, Kjaer, Gabbia, Laxalt; Krunic, Biglia; Saelemaekers, Paquetà, Bonaventura; Leao.

Altri nomi: Duarte.