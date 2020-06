Tour de force Serie A, i 22 del Napoli: il flop di una rosa costruita per lottare per il titolo

Un vero e proprio tour de force aspetta le 20 formazioni di Serie A dal 20 giugno in poi. Fino al 2 agosto, infatti, saranno ben 124 le partite totali e solo per 5 giorni fino alla fine della 35° giornata (le ultime tre sono ancora da calendarizzare in base a scontri diretti e obiettivi in palio) quelli senza Serie A. Le rose delle 20 di A sono abbastanza profonde? Hanno due potenziali undici da schierare, giocatori da alternare? Andiamo alla scoperta delle rose della nostra massima serie in questo speciale in venti puntate su Tuttomercatoweb.com.

Napoli

Il sesto posto non rende merito alla qualità e alla profondità della rosa del Napoli. Solo che è stata una stagione complicata, con l'esonero di Carlo Ancelotti, col caos nello spogliatoio e la rottura con Aurelio De Laurentiis del gruppo azzurro. A inizio stagione gli obiettivi dei campani erano ben altri, invece la Champions è a -9 e anche con una gara in più rispetto all'Atalanta. Non solo: è pure l'Europa League a rischio per un progetto che sarà profondamente rifondato in estate. Andranno via in tanti, da Koulibaly al flop Lozano, da Allan, tesoretto mancato, a giocatori in scadenza come Callejon. Intanto il presente è un obiettivo, la Champions, che sembra sempre più una chimera ma che è obbligatorio perseguire per gli azzurri finché sarà possibile. A conti fatti, anche la 'formazione b' sembra all'altezza di un posto in Europa. Però ci sono delle stagioni che proprio non girano. E questa del Napoli, ora e in futuro di Gennaro Gattuso, ne è l'esempio.

Titolari (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Ruiz, Lobotka, Zielinski; Politano, Milik, Insigne.

Riserve (4-3-3): Meret; Malcuit, Maksimovic, Luperto, Hysaj; Allan, Demme, Elmas; Callejon, Mertens, Lozano.

Altri nomi: Ghoulam, Younes, Llorente.