Tour de force Serie A, i 22 del Parma: aspettando Inglese, Kulusevski guida il sogno Europa

vedi letture

Un vero e proprio tour de force aspetta le 20 formazioni di Serie A dal 20 giugno in poi. Fino al 2 agosto, infatti, saranno ben 124 le partite totali e solo per 5 giorni fino alla fine della 35° giornata (le ultime tre sono ancora da calendarizzare in base a scontri diretti e obiettivi in palio) quelli senza Serie A. Le rose delle 20 di A sono abbastanza profonde? Hanno due potenziali undici da schierare, giocatori da alternare? Andiamo alla scoperta delle rose della nostra massima serie in questo speciale in venti puntate su Tuttomercatoweb.com.

Parma

Lo scorso febbraio il Parma ha presentato la lista per la Serie A escludendo l'infortunato Inglese per cui la stagione era finita. Era, appunto. E adesso? Per ora, il suo nome finisce negli "altri": il club è pronto a reinserirlo in lista ma serve il placet da parte della Lega Calcio, viste le condizioni straordinarie in cui riprenderà il campionato. Cornelius, comunque, ha conquistato i galloni del titolare dopo il ko della punta arrivata dal Napoli e con 8 reti è il miglior marcatore dei ducali in A. Una cooperativa del gol, quella di D'Aversa, che adesso vuole provare a coltivare il sogno europeo. La salvezza è (quasi) in tasca matematicamente con 35 punti conquistati in 25 partite giocate. Prima l'aritmetica, poi le ambizioni che non costan nulla ma che valgon la pena d'esser cavalcate. Per farlo, al Parma servirà anche Kulusevski, il cui prestito dalla Juventus è necessaria l'intesa tra tutte le parti per la proroga: da definire ancora quella coi bianconeri ma filtra ottimismo a riguardo. Tra l'estate e gennaio, il ds Faggiano è riuscito a costruire una rosa che ha saputo gettare il cuore oltre l'ostacolo, rifinendola anche di nomi di rilievo come Darmian. L'ex Manchester United, con Bruno Alves, sono due lussi per il livello ma lo stesso dicasi anche per due interni di gamba come Kurtic e Kucka e per Hernani, preso dallo Zenit. Tenere Gervinho è stata una commistione di fattori che ha riportato però a Parma un giocatore che sarà prezioso per il finale di stagione. E anche il pacchetto delle riserve, in ogni reparto, sembra pronto per dar man forte ai titolari.

Titolari (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Alves, Gagliolo; Kurtic, Hernani, Kucka; Gervinho, Cornelius, Kulusevski

Riserve (4-3-3): Radu; Laurini, Dermaku, Regini, Pezzella; Grassi, Brugman, Barillà; Caprari, Siligardi, Karamoh.

Altri nomi: Inglese