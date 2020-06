Tour de force Serie A, i 22 dell'Hellas: tessere di un domino che ha stupito tutti

Un vero e proprio tour de force aspetta le 20 formazioni di Serie A dal 20 giugno in poi. Fino al 2 agosto, infatti, saranno ben 124 le partite totali e solo per 5 giorni fino alla fine della 35° giornata (le ultime tre sono ancora da calendarizzare in base a scontri diretti e obiettivi in palio) quelli senza Serie A. Le rose delle 20 di A sono abbastanza profonde? Hanno due potenziali undici da schierare, giocatori da alternare? Andiamo alla scoperta delle rose della nostra massima serie in questo speciale in venti puntate su Tuttomercatoweb.com.

Hellas Verona

La grande rivelazione della Serie A 2019/2020 è l'Hellas Verona di Ivan Juric. Sulla carta era considerata una delle candidate alla retrocessione ma la formazione messa in piedi da Setti e D'Amico ha dimostrato di poter andare oltre ogni più rosea aspettativa. Anche economica. Perché nel bilancio futuro del club sono già entrati contanti pesanti per Rrahmani e per Amrabat e lo faranno anche per Kumbulla, oltre che quelli che in molti pensano di spendere per Verre che il club scaligero presto riscatterà dalla Sampdoria. Un progetto che ha funzionato, tattico e tecnico, sotto ogni aspetto. Adesso, sognare è lecito anche perché l'Hellas ha solo da guadagnare dalle prossime settimane. L'Europa deve essere l'obiettivo e la verità è che valutare a pieno l'organico dei veneti, nel suo complesso, non è facile. Già, perché sulla carta "di inizio anno", i dubbi non mancavano. Solo che funzionano, tutti, come ingranaggi di un meccanismo pure bello da vedere, oltre che efficace. La società ha saputo dare a Juric alternative in ogni posizione, per le sue possibilità e mezzi. Così Borini ed Eysseric, Verre e Pessina, Adjapong e Bocchetti e via discorrendo, sono tutti tasselli di un domino che sta funzionando.

Titolari (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine.

Riserve (3-4-2-1): Radunovic; Empereur, Dawidowicz, Bocchetti; Adjapong, Badu, Pessina, Dimarco; Borini, Eysseric; Pazzini.

Altri nomi: Danzi, Stepinski.