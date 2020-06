Tour de force Serie A, i 22 dell'Inter: da Eriksen a Sensi, tanta qualità in mezzo. E' corta davanti

Un vero e proprio tour de force aspetta le 20 formazioni di Serie A dal 20 giugno in poi. Fino al 2 agosto, infatti, saranno ben 124 le partite totali e solo per 5 giorni fino alla fine della 35° giornata (le ultime tre sono ancora da calendarizzare in base a scontri diretti e obiettivi in palio) quelli senza Serie A. Le rose delle 20 di A sono abbastanza profonde? Hanno due potenziali undici da schierare, giocatori da alternare? Andiamo alla scoperta delle rose della nostra massima serie in questo speciale in venti puntate su Tuttomercatoweb.com.

Inter

Una rosa comunque profonda quella a disposizione di Antonio Conte nella rincorsa allo Scudetto. Chiaro, i ko contro Lazio e Juventus non hanno contribuito a consolidare il morale ma le potenzialità per arrivare in alto ci sono. I pro: nelle alternative la qualità e l'esperienza non mancano. Il periodo di stop aiuterà sicuramente Eriksen a integrarsi e ha permesso a Conte di ritrovare Sensi a pieno regime. Davanti semmai il pacchetto è un po' corto, considerato che Sanchez finora ha dimostrato d'integrarsi poco. Dietro Bastoni si gioca il posto con Godin, sugli esterni la carta d'identità degli effettivi non gioca a favore del tour de force ma lo fanno le cinque sostituzioni.

Titolari (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Godin; Candreva, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; Lukaku, Martinez.

Riserve (3-5-2): Padelli; D'Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Moses, Vecino, Gagliardini, Sensi, Biraghi; Esposito, Sanchez.

Altri nomi: Agoumé, Borja Valero, Asamoah.